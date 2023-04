Google heeft woensdag zijn News Showcase-dienst in België gelanceerd, een app met een selectie van nieuwsberichten. Opvallend: alleen de Franstalige uitgevers IPM (La Libre), Rossel (Le Soir) en RTL doen mee, plus Mediafin (De Tijd en L’Echo). Die vier groepen zijn het met Google eens geworden over betalingen voor het gebruik van hun nieuws. Met de drie grote Vlaamse groepen: DPG Media, Mediahuis en Roularta is geen akkoord.

Thierry Geerts, de country manager van Google in België, schrijft op de blog van het bedrijf dat hij ‘uitkijkt naar de mogelijkheid om samen te werken met meer Belgische uitgevers’.

Het is bekend dat Google al enkele jaren onderhandelt met Europese uitgevers. De Amerikaanse ­internetreus wordt daartoe verplicht door de Europese Auteursrechtrichtlijn uit 2019, die een ‘uitgeversrecht’ in het leven riep. In 2021 raakte Google het eens met de grootste Franse uitgevers.

Dat uitgeversrecht is inmiddels ook omgezet in een Belgische wet, maar Google en Meta hebben de Belgische implementatie ervan begin dit jaar aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Intussen blijft de wet wel van kracht.