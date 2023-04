Het nieuwe themajaar Landscapes - Feel Flanders Fields moet het herdenkingslandschap in de kijker plaatsen. Toerisme Vlaanderen en Westtoer stelden alle initiatieven voor in Ieper, samen met het In Flanders Fields Museum. Het themajaar start op 29 april. Het programma omvat expo’s, evenementen en toeristische wandel- en fietsroutes. ‘Dit nieuwe themajaar toont hoe sporen van de geschiedenis vervlochten zijn met het landschap’, zegt de voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.