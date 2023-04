Open VLD botst met PS over brugpensioen 2.0 en overuren

Open VLD weigert het sociaal akkoord goed te keuren waarover de sociale partners het vorige maand eens raakten. Het is te duur, vindt Open VLD. Tot grote ergernis van de PS.

Werkgevers en vakbonden raakten het midden maart eens over een sociaal akkoord voor de periode 2023 – 2025. Dat bevatte een luik waarbij werknemers op een fiscaal gunstige manier meer overuren zouden kunnen presteren: een eis van de werkgevers. Tegelijk voorziet het akkoord in een verlenging van het huidige SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen. Werknemers met een lange loopbaan, een zwaar beroep of wie moet afvloeien door een herstructurering kan bij een ontslag vanaf 60 jaar een beroep doen op het stelsel van SWT. Een studie van de UGent wees er een paar ­weken geleden nog op dat het SWT er niet in slaagt om 55-plussers opnieuw aan de slag te krijgen. Daarop eisten Open VLD en CD&V om het systeem zo snel mogelijk af te schaffen.

Maar Open VLD wil om principiële redenen haar fiat niet geven. Nochtans zijn soepeler overuren eentje waar hun achterban en dus ook zijzelf voorstander van zijn. Maar de liberalen vinden het kostenplaatje van het akkoord – 174 miljoen euro in 2025 – te hoog. Dat terwijl in de regering zopas is afgesproken om in 2024 de begroting nog met 1,2 miljard euro te verbeteren. Dat is het absolute minimum om volgend jaar van Europa geen blaam te krijgen. Het sociaal akkoord moet voor de Vlaamse liberalen dan ook deel uitmaken van komende begrotingsbesprekingen, zodat de extra uitgaven minstens elders gecompenseerd kunnen worden. Open VLD stond volgens onze informatie wel geïsoleerd in haar verzet.

De PS vindt dat Open VLD woordbreuk pleegt omdat in oktober vorig jaar was afgesproken dat ze de sociale partners zouden vragen om de overuren te bekijken. De Franstalige socialisten wijzen er bovendien op dat het akkoord veel minder duur is dan vorige akkoorden en dat het de eerste keer zou zijn dat deze regering een sociaal akkoord niet uitvoert. Dat ligt extra gevoelig vlak voor de Dag van de Arbeid op 1 mei. Vrijdag buigt het kernkabinet zich opnieuw over het dossier.

Lees ook