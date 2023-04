Disney sleept DeSantis voor rechter in dispuut over pretparken

De cultuuroorlog die het pretparkbedrijf Disney en de gouverneur van Florida nu al een jaar voeren, escaleert in een gevecht om de controle over het bedrijf.

De Walt Disney Company, die in Florida de Disney World-themaparken uitbaat, ligt al even overhoop met de Republikeinse gouverneur van de staat en mogelijke presidentskandidaat Ron DeSantis.

De inzet is de controle over de themaparken. Disney geniet vandaag van een bijzonder belastingregime, dat het park zowat in staat stelt om autonoom te functioneren. Het kan zijn eigen beslissingen nemen over plannen en vergunningen van constructies op zijn eigendom, en kan belastingen heffen om eigen brandweer- en medische diensten te financieren. Die status bespaart het bedrijf naar schatting miljoenen dollars aan belastingen.

De autonomie van het bedrijf wordt nu aangevallen door gouverneur DeSantis. En dat conflict is ook persoonlijk. In maart vorig jaar tekende de gouverneur een regelgeving die bekendstaat als de ‘don’t say gay-bill’. Die verbiedt leraars om in de lagere school te discussiëren over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

De toenmalige ceo van Disney, Bob Chapek, uitte herhaaldelijk kritische opmerkingen op de wet, waarop DeSantis besloot om het bedrijf het vuur aan de schenen te leggen. DeSantis en de zender Fox News begonnen Disney te bestempelen als ‘woke Disney’.

DeSantis deed ook een poging om de speciale status van Disney in te trekken, maar kwam daarop terug toen hij besefte dat de belastingbetalers van de omliggende regio dan de kosten van de brandweer of medische diensten in Disneyland zouden moeten betalen, evenals een schuld van een miljard dollar.

Hij besloot dan maar om de controle te nemen over de toezichtsraad van Disneyland, waarvan hij de vijf leden zelf benoemde. Maar nog voor het zover was, sloot Disney een nieuwe ontwikkelingsovereenkomst af met de lokale overheden, die de macht van de nieuwe raad sterk zou beperken en het bedrijf nieuwe ruimte gaf om te investeren.

DeSantis gaf op zijn beurt advocaten de opdracht om die overeenkomst te laten annuleren. Disney reageert daar nu op door naar de rechter te stappen tegen de ‘campagne’ van DeSantis.

‘We hebben geen andere keuze dan deze rechtszaak te starten om onze acteurs, gasten en lokale partners te beschermen tegen deze genadeloze campagne om de staat Florida te gebruiken als een wapen tegen Disney, en dat alleen uit wraak voor politieke meningen die onpopulair zijn bij sommige beleidsmakers’, schrijft het bedrijf.

De cultuuroorlog die DeSantis heeft ontketend met Disney dreigt hem niet echt populair te maken. 82 procent van de Democratische en 63 procent van de Republikeinse kiezers zegt dat ze niet erg geneigd zijn om een kandidaat te steunen die wetten uitvaardigt om een bedrijf te straffen voor zijn politieke of culturele standpunten.

