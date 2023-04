Proces over verkrachtingszaak Trump is begonnen: ‘Ik wil mijn leven terug’

Columniste E. Jean Carroll (79) heeft haar eerste getuigenis afgelegd in de rechtszaak tegen Donald Trump. De ex-president van de VS stuurde zijn kat en ontkent de aantijgingen van smaad en verkrachting. ‘Niet mijn type.’

Er loopt opnieuw een rechtszaak tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Ditmaal sleept E. Jean Carroll de Republikeinse presidentskandidaat voor de rechter. Er zijn twee aanklachten: verkrachting en smaad.

‘Ik ben hier omdat Donald Trump me verkracht heeft’, getuigde Carroll voor de rechter. De Amerikaanse columniste en mediafiguur maakte de feiten, die dateren uit 1996, pas in 2019 wereldkundig in een boek. ‘Ik schreef erover en hij ontkent. Hij loog en verbrijzelde mijn reputatie. Ik ben hier omdat ik mijn leven terug wil.’

Carroll beweert dat Trump haar verkrachtte in de kleedkamer van een lingeriewinkel. ‘Een extreem pijnlijk moment’, getuigde ze voor de rechter. Met een kniestoot wist ze Trump van zich af te slaan. Vervolgens zette ze het op een lopen. Carroll stapte niet naar de politie, maar vertrouwde de feiten wel meteen toe aan twee vriendinnen. Beide zullen als getuigen verschijnen in de rechtbank.

Dat de rechtbank een zaak 27 jaar na datum behandelt, heeft alles te maken met de wetgeving in New York. In 2022 bood de Adult Survivors Act de kans aan slachtoffers van aanranding om mogelijke verjaring van feiten voor te zijn. Carroll diende meteen klacht in.

‘Liegende gekkin’

Trump ligt er alvast niet wakker van. Alleen zijn advocaten zijn aanwezig op het proces. ‘Een gekkin’ die ‘leugens’ verkoopt, oordeelde Trump eerder. Hij blijft volhouden dat hij de vrouw nog nooit gezien heeft, wat wordt tegengesproken door een foto uit 1987 waarop ze samen te zien zijn. Trump zou haar met geen vinger hebben aangeraakt omdat ze ‘zijn type’ niet is. In een getuigenis in de aanloop naar de rechtszaak beweerde Trump zelfs dat Carroll zou genieten van verkrachting. ‘Ze vindt het sexy’, klonk zijn interpretatie van haar interview met CNN. Trumps advocaat meent dat de beschuldigingen niet kunnen worden hardgemaakt en een poging waren van Carroll om haar boekenverkoop op te krikken.

Volgens The Washington Post zijn er meer dan tien vrouwen die de ex-president van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigen. Als het in de zaak-Carroll tot een veroordeling komt, wordt Trump de eerste Amerikaanse president met een veroordeling voor verkrachting.

Na deze verkrachtingszaak heeft Trump nog een bomvolle agenda aan processen voor de boeg. Onlangs moest hij zich melden in New York omdat hij net voor de start van zijn campagne zwijggeld zou betaald hebben aan pornoactrice Stormy Daniels. Verder hangen hem nog rechtszaken boven het hoofd over ondermijning van verkiezingen, rondslingerende geheime documenten en de bestorming van het Capitool.

