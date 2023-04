Een voormalige Soedanese minister die vervolgd wordt door het Internationaal Strafhof gebruikte de oorlogschaos om uit de gevangenis te ontsnappen. ‘Hij is extreem gevaarlijk en kan het conflict verergeren.’

Ahmed Haroun was jarenlang een topfiguur van het dictatoriale regime van ex-president Omar al-Bashir die het land dertig jaar in zijn greep had. Hij stond onder andere aan het hoofd van de ‘Darfur Security ...