De millennials worden ouder. De generatie die ‘voor elke kleine inspanning een medaille kreeg’, breekt stilaan uit haar clichés. Maar hoewel generatiedenken uitgehold lijkt, kunnen we er maar geen afstand van nemen.

Dat ikzelf een millennial ben, zal u niets verbazen. Dit schrijven past namelijk helemaal bij wie ‘we’ zijn en wat ‘we’ doen: we hebben het graag over onszelf. En lezen er graag over. Generaties zijn ...