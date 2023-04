Brecel na stunt tegen O’Sullivan: ‘Na de vorige match was ik nog stomdronken’

Door zeven frames op een rij te winnen tegen titelverdediger Ronnie O’Sullivan plaatste Luca Brecel zich voor de halve finales van het WK snooker. Na afloop onthulde ‘The Belgian Bullet’ dat hij ook tijdens het toernooi niet al te veel trainde.

Voor het WK in Sheffield had de 28-jarige Brecel al laten weten dat hij niet bijster veel aan de snookertafel had gestaan. Hij verkoos darts en vrije tijd boven de keu. ‘Het is niet de eerste keer dat ik zonder al te veel trainen naar een groot toernooi stap’, zei hij. ‘Ik weet ook wel dat je op de lange termijn training nodig hebt in het snooker, maar soms is het heel zwaar om je op te laden. Gelukkig heb ik dat gevoel nooit tijdens mijn wedstrijden, daar geniet ik nog steeds even fel van.’

Na zijn zege tegen Ricky Walden in de eerste ronde trok hij opnieuw naar Maasmechelen, in plaats van in Engeland te blijven. ‘We haalden nog net de laatste trein en waren maandagochtend rond 7 uur terug thuis. Ik zag ertegen op om drie dagen rond te lopen in Sheffield. Alleen thuis in Maasmechelen kom ik helemaal tot rust.’

Stomdronken

En dus werd er op de persconferentie na zijn stunt tegen O’Sullivan gevraagd naar zijn onconventionele voorbereiding. ‘Ik ben niet zo verrast door mijn zege’, vertelde Brecel bij de BBC. ‘Als de ballen goed rollen, kan ik gemakkelijk zeven frames op een rij winnen, zelfs tegen Ronnie (grijnst). Ik ben er gewoon volledig voor gegaan. Ik win graag, maar ik vind het niet erg om te verliezen, dat is een gevaarlijke combinatie voor de tegenstander. Mensen zeggen vaak dat ik geen plan B heb, dat klopt niet. Ik heb wel een plan B, maar ik gebruik het nooit.’

Brecel kreeg lovende woorden toegeworpen van O’Sullivan, meteen nadat de wedstrijd afgelopen was. ‘Hij zei: Ik hoop dat jij wint, want ik vind het fantastisch om naar je snooker te kijken. Toen ik de eerste twee frames van de laatste sessie kon winnen, geloofde ik er weer helemaal in. Ik voel me ook mentaal fris tijdens dit WK. Ik ging vooral op stap, speelde darts, bleef erg laat op, tot zes, zeven uur om Fifa te spelen met mijn vrienden. Maar het werkte. Ook na mijn zege tegen Williams ben ik terug naar huis gereden, we arriveerden pas om zeven uur ’s ochtends. Die dag (afgelopen zaterdag, red.) zijn we nog op stap geweest tot vijf, zes uur ’s ochtends. Ik was ‘drunk as hell’ (lacht). De dag nadien ben ik weer in de auto gestapt richting Sheffield. Dus ja, het was een heel andere voorbereiding dan voorheen.”

Brecel verklapte ook waarom hij voortdurend voor de aanval kiest. ‘Omdat ik nog altijd moeite heb om me te blijven focussen tijdens die lange sessies. Zelfs in de eerste sessie tegen Ronnie verveelde ik me op een bepaald moment.’

Vanaf de halve finales zal er nog maar één, in plaats van twee tafels, in The Crucible staan. ‘Maar ik zal vooraf geen kijkje gaan nemen of het anders aanvoelt’, vervolgde Brecel. ‘Gewoon zoals de voorbije wedstrijden, zal ik een kwartier voor de start arriveren. Ik verander niks. Of snooker nu gaat boomen in België? Ik hoop dat ik mensen kan inspireren. Vaak hoor ik dat snooker saai is, maar dat klopt niet. Als je het een beetje volgt, dan is het fantastisch om naar te kijken.’

O’Sullivan duimt voor Brecel

Zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan was groots in het verlies. ‘Ongelooflijk wat hij vandaag bracht, Luca heeft echt alles in zijn spel zitten, hij is zo een dynamische speler’, zei de titelverdediger. ‘Waarschijnlijk is hij zelfs de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit gezien heb. Ik hoop dat hij het WK wint, dat zou een goede zaak zijn voor het snooker, want zoals Luca het speelt, hoort gespeeld te worden. Alleen denk ik dat hij in de volgende wedstrijd minder ruimte zal krijgen.’

O’Sullivan baalde natuurlijk dat hij een mooie voorsprong alsnog uit handen gaf. ‘Ik heb niet genoeg weerstand geboden. Als ik dat had kunnen doen, zou Luca het moeilijker gehad hebben. Maar hij maakte het wel af, dat moet je kunnen. Je zag dat hij met vertrouwen aan tafel stond. Ik probeerde wel aan te klampen, maar dat volstaat niet in The Crucible. Een goede speler duwt je uiteindelijk dan toch weg.”

‘Hij is echt ongelooflijk’, strooide hij ook bij Eurosport met lof. ‘Ik speel al heel lang snooker, weet je, en ik heb nog niet veel mensen de bal zo goed zien raken. Geweldig. Het was een plezier om naar te kijken. Probeer daar maar eens van te winnen.’

