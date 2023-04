Noorwegen misnoegd na Zweedse raket op grondgebied

Een raket van het Zweedse ruimtevaartbedrijf SSC is na een test terechtgekomen op Noors grondgebied. De Noorse autoriteiten zijn niet te spreken over de slome communicatie van de Zweden.

‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken werd niet formeel ingelicht. Wanneer dergelijke incidenten zich voordoen en een landsgrens wordt overschreden, is het belangrijk de bevoegde instanties zo spoedig mogelijk in te lichten.’ De woordvoerster van het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken reageert ontstemd op een incident waarbij een Zweedse onderzoeksraket van zijn koers afweek en op Noorse bodem eindigde. De Noorse luchtvaartautoriteiten zouden het nieuws over de crash via het persbericht van het Zweedse ruimtebedrijf hebben vernomen.

Marko Kohberg van de Zweedse ruimtevaartorganisatie Esrange Space Centre (SSC) zegt dat het bedrijf de afgeweken onderzoeksraket ‘ernstig’ neemt. Wat de oorzaak is van de afwijkende koers, is nog voer voor onderzoek. ‘SSC heeft het Noorse leger en de Zweedse autoriteiten ingelicht, kort na het incident.’ Het bedrijf beweert dat het keurig het protocol heeft gevolgd bij dergelijke gebeurtenissen. Er kwamen ook al excuses.

Het incident zelf lijkt eerder miniem. De raket kwam maandagochtend neer in Noors berggebied, helemaal in het noorden van het land. Het dichtste dorp bevond zich 10 kilometer verderop. Er vielen geen gewonden en er is ook geen materiële schade.

Met het toestel, een Texus 58, wou SSC allerlei experimenten uitvoeren op 250 kilometer hoogte. Het ging om onderzoek waarbij gewichtloosheid nodig was.

Lees ook