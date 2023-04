De Belgische chemie en farma kenden vorig jaar de sterkste jobaangroei in 22 jaar, vooral door BASF en Pfizer.

De werkgelegenheid in de Belgische chemie- en farmasector is in 2022 met 2.403 jobs toegenomen tot net geen 100.000 banen. Daarmee zit de tewerkstelling van die tandem op het hoogste peil sinds 1991. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de sectorfederatie Essenscia woensdagmorgen heeft bekendgemaakt.

De jobaangroei had nog een pak hoger kunnen liggen, werd daaraan toegevoegd. De chemie- en farmabedrijven in ons land hebben immers heel wat vacatures die ze niet ingevuld krijgen, meldt de topman van Essenscia, Yves Verschueren.

De farmabedrijven leverden de grootste bijdrage met net geen 1.600 extra banen. De chemiebedrijven waren goed voor 1.238 bijkomende banen. Een deel van de groei in de chemie werd tenietgedaan door de kunststofverwerkende nijverheid, waar honderden arbeidsplaatsen verloren gingen.

Pensioneringsgolf

Het was vooral in de Antwerpse regio dat de werkgelegenheid werd uitgebreid. Die regio was goed voor meer dan 70 procent van de jobaangroei in de Belgische chemie- en farma-industrie.

Die sectoren zoeken niet alleen mensen voor nieuwe arbeidsplaatsen. Er gaat ook een pensioneringsgolf door de chemie- en farmasector. Momenteel moeten al tussen de 1.500 en 2.000 werknemers vervangen worden omdat ze met pensioen gaan. De komende jaren zal dat aantal nog toenemen, verwacht de communicatiedirecteur van Essenscia, Gert Verreth. ‘Zowat een derde van alle werknemers in de chemie en farma zijn 50-plussers. Dat betekent dat de komende tien tot vijftien jaar ruim 33.000 werknemers vervangen moet worden.’

Ondanks die zelden gezien opstoot van de werkgelegenheid, sprak de top van Essenscia ook waarschuwende woorden. Voorzitter Hans Casier ontwaart signalen dat de chemiebedrijven het dit jaar moeilijker krijgen. Hij wijst erop dat de chemieproductie vorig jaar al met 7 procent is gekrompen vergeleken met 2021. Dat is de sterkste daling sinds 2009. De farmasector compenseerde dat in 2022 deels met een productiegroei van bijna 3 procent.

Oorlog

Casier vreest dat in 2023 de oorlog in Oekraïne, de sterke stijging van de energie- en grondstoffenprijzen, loonsverhogingen en de afkoeling van de wereldeconomie de chemie- en farma-industrie economisch parten zullen spelen. De forse terugval van de benutting van de productiecapaciteit voor basischemicaliën begin dit jaar en het slabakken van het ondernemersvertrouwen in de chemie- en farmasector zijn geen goede voortekenen, vindt hij.

