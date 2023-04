Brussels staatssecretaris Pascal Smet: ‘Conner heeft een franke muil’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Franke muil (1)

Het is intussen al een tijdje geleden, maar de kwetsende uitspraken van Connor Rousseau (Vooruit) over Molenbeek zinderen duidelijk nog na bij Brusselse staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit). ‘Connor heeft een franke muil’, zegt hij over de partijvoorzitter aan Bruzz. Vooral de fixatie op Molenbeek viel bij hem in slechte aarde, want bepaalde wijken in Antwerpen kampen met dezelfde problemen. Niettemin kan de jeugdige onbevangenheid van Connor Rousseau ook rekenen op enige sympathie, ‘Hij zegt de dingen zoals ze zijn’. Zelf deinst Smet er trouwens ook niet voor terug om zijn ‘franke muil’ te laten spreken. ‘Dat in bepaalde wijken Vlamingen zich niet thuis voelen? Dat is zo’.

V-nieuws (1)

Vlaams Belang is al een tijdje aan het proefdraaien met een eigen nieuwssite: V-nieuws. Volgens de partij zijn alle massamedia ‘linksliberale eenheidsworst’ geworden en zal V-nieuws ‘écht vrij en Vlaams nieuws’ brengen. ‘Geen censuur, maar het volledige verhaal’, zo klinkt het. Dat ‘volledige verhaal’ lijkt met een korreltje zout te nemen, want initiatiefnemer en voormalig Vlaams Belang-woordvoerder Jonas Naeyaert geeft zelf al aan dat de site vooral ‘openlijk pro Vlaams Belang nieuws’ zal brengen.

Het felgroene logo van V-NWS lijkt trouwens opvallend sterk op het vroegere VRT NWS-logo van de openbare omroep. ‘Maar we viseren niemand in het bijzonder’, zegt Naeyaert. ‘Het is vooral een goeie kleurencombinatie die visueel in het oog springt.’

Franke muil (2)

Zelf denkt Pascal Smet nog na over zijn politieke toekomst. ‘Ik zit twintig jaar in de politiek. Of ik verder doe? Ik denk erover na’, zegt hij aan Bruzz. ‘Ik heb veel zin om me voor de stad in te zetten, maar moet dat als lid van de regering, of is er een andere manier? Dat is de vraag.’ Smet wil in september de knoop doorhakken. ‘Wat niet wil zeggen dat het dan gedaan is. Want ik blijf sowieso staatssecretaris tot de volgende regering aantreedt.’

Sowieso vallen dergelijke politieke voorspellingen van Smet altijd met een korreltje zout te nemen. Tien jaar geleden gaf hij nog aan dat hij in 2019 zou stoppen met de politiek en naar Brazilië zou verhuizen om daar een bed & breakfast te openen. Daar kwam ook niets van in huis.

V-nieuws (2)

Naast V-nieuws bestaat er ook al een Vlaams Belang TV, hilarisch gepersifleerd door De ideale wereld, en de Vlaams Belang-app. En dan is er ook nog de Vlaams-nationalistische rechts-conservatieve politieke nieuwssite Pal NWS. En dan vergeten we natuurlijk nog het Youtube-kanaal van voormalig Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove. Een criticus zou het al kunnen hebben over te veel ‘rechts-nationalistische eenheidsworst’.

‘Maar het is niet de bedoeling om samenwerkingen op te zetten of om met elkaar in concurrentie te gaan’, zegt Naeyaert, zelf ooit nog hoofdredacteur van Sceptr, de voorganger van Pal NWS. Hij sluit ook niet uit dat Van Langenhove straks aan bod komt op V-nieuws. ‘Hij blijft maatschappelijk relevant in zijn rol als influencer.’

