VS: Taliban doden IS-leider achter aanslag op luchthaven Kabul

De IS-strijder die verantwoordelijk wordt gehouden voor een zelfmoordaanslag op de internationale luchthaven van Kaboel in 2021 is door de Taliban gedood. Dat heeft het Witte Huis dinsdag (lokale tijd) laten weten.

De aanslag vond plaats in de dagen na de machtsovername door de Taliban. In en om luchthaven Hamid Karzai International was het destijds een enorme chaos omdat veel mensen probeerden het land te ontvluchten, terwijl Amerikaanse troepen bezig waren mensen te evacueren. Bij de aanslag, uitgevoerd door twee zelfmoordterroristen en een handvol gewapende militanten, kwamen 13 Amerikaanse soldaten en meer dan honderd Afghaanse burgers om het leven.

De Afghaanse afdeling van Islamitische Staat, ook wel bekend als Islamitische Staat Khorasan of IS-K, een verwijzing naar een oude naam van de regio, is een gezworen vijand van de Taliban.

De naam van de IS’er is niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen: of de Taliban hem specifiek in het vizier hadden, of dat hij werd gedood bij een van de vele gevechten tussen de Taliban en strijders van de Islamitische Staat. Volgens John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis, had de man een hoge positie binnen IS en was hij ‘het brein’ achter de zelfmoordaanslag.

