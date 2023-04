Russisch oppositiefiguur Aleksej Navalny kon kort via videoverbinding spreken met enkele journalisten. Zijn persmedewerkers lieten weten dat er nieuwe aanklachten tegen hem zijn, goed voor dertig jaar extra in de gevangenis.

‘Het is ongelooflijk om nog eens zoveel mensen bij elkaar te zien.’ Een magere Aleksej Navalny spreekt vanuit een rechtbank in Moskou met enkele journalisten via videoverbinding. Hij verblijft in een isoleercel, vertelt hij. ‘De enige mensen waarmee ik contact heb, zijn diegenen die me eten geven en het favoriete hoofd van mijn dienst.’ Die laatste houdt volgens Navalny de camera vast.

Het was al enkele maanden geleden dat de buitenwereld Navalny kon horen en zien. Een tijd geleden werd zijn toestand als ‘kritiek’ omschreven. Op de nieuwe beelden zien we een magere, maar glimlachende man. Wanneer hij wil ingaan op ‘documenten’ van het onderzoek, wordt het geluid uitgeschakeld.

Zijn persmedewerkers lieten later weten dat er een nieuw ‘absurd’ onderzoek is geopend naar terrorisme. Navalny riskeert zo dertig jaar extra in de gevangenis, communiceren ze. Waarover het precies gaat, is onduidelijk. Toen enkele weken geleden een Russische milblogger om het leven kwam in Sint-Petersburg, werden de vermeende daders met Navalny gelinkt.

Navalny zit momenteel een celstraf van 11,5 jaar uit voor fraude. Een jaar voor die veroordeling probeerde Rusland de Poetin-criticus met het gif novitsjok te doden.

Lees ook