Luca Brecel plaatst zich met onwaarschijnlijke comeback voor halve finales WK snooker

Luca Brecel heeft titelverdediger Ronnie O’Sullivan uitgeschakeld op weg naar de halve finales van het WK snooker. Onze landgenoot stond 10-6 achter bij het ingaan van de laatste sessie, maar won nadien 7 frames op een rij.

‘Loodzwaar, maar het kan nog’, was de inschatting van Brecel voor het ingaan van de laatste sessie van zijn kwartfinale tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. En dat bleken geen loze woorden. ‘The Belgian Bullet stond 10-6 achter, maar knabbelde stelselmatig aan de voorsprong van de titelverdediger.

Brecel strafte de fouten van een onzekere O’Sullivan genadeloos af en hing de bordjes net voor de pauze zowaar gelijk: 10-10.

En ook een pauze van een kwartier kon Brecel niet afstoppen. Met zeven frames op een rij schakelde hij de wereldkampioen uit op weg naar de halve finales van het WK. Een stukje Belgische sportgeschiedenis.

‘Of dit het beste is dat ooit iemand tegen me speelde in de Crucible? Hij komt zeker in de buurt’, loofde Ronnie O’Sullivan Luca Brecel in een eerste reactie. ‘Ik hoop in elk geval dat hij de nieuwe wereldkampioen wordt. Luca speelt het spel zoals het moet gespeeld worden.’

In de volgende ronde neemt Brecel het op tegen Anthony McGill, het nummer 21 van de wereld, of de 20-jarige Chinese debutant en revelatie Si Jiahui. Hij begint donderdag om 14 uur aan zijn halve finale en werkt die vrijdag af met twee sessies om 11 uur en 20 uur.

