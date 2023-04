AB Inbev, brouwer van het Bud Light-bier, heeft twee marketingverantwoordelijken op non-actief gezet nadat een campagne met transgender influencer Dylan Mulvaney botste op conservatieve kritiek. Of hoe een poging om een jonger publiek aan te spreken, uitdraaide op een pr-nachtmerrie. ‘We willen de mensen niet verdelen, maar ze net samenbrengen bij een biertje.’

In een korte promotievideo op Instagram vertelde transgender influencer Dylan Mulvaney (26) begin april dat Bud Light haar een gepersonaliseerd blikje had opgestuurd om de eerste verjaardag te vieren van Days of Girlhood. Die populaire reeks, waarmee ze op Tiktok haar transitie documenteert, leverde Mulvaney een uitnodiging op om met president Biden te praten over transgender rechten.

Dat maakte van de vrouw een doelwit van conservatief Amerika, en na de video werd uit die hoek al snel opgeroepen tot een boycot van Bud Light. Muzikant Kid Rock, die de transgender gemeenschap eerder al viseerde, deelde zelfs een video waarop hij een toren Bud Lights aan gruzelementen schiet. Country-ster Travis Tritt liet dan weer weten het bier te schrappen van zijn rider. Het noopte rockband The Offspring ertoe om Bud Light toe te voegen aan het verlanglijstje voor hun tour, en anderen riepen op tot een buycot om de marketeers van het merk te steunen.

Boycot of buycot, de controverse deed Bud Light duidelijk geen goed. De verkoop van het biermerk was volgens Beer Business Daily tegen 15 april met 17 procent gedaald. Het bedrijf zelf bleef echter opvallend stil over de heisa. De enige, indirecte, reactie kwam van Brendan Whitworth, ceo van AB InBev in Noord-Amerika: ‘We hebben nooit de bedoeling gehad om deel uit te maken van een discussie die mensen verdeelt. Het is onze business om mensen samen te brengen bij een biertje.’

Niet voor fanatici

Daarmee ging de kritiek niet liggen, integendeel. AB Inbev kreeg het verwijt Mulvaney te weinig te verdedigen. Of om het met de woorden van de bekende talkshow-presentator John Oliver te zeggen: ‘Als fanatici luid verkondigen dat ze jullie bier niet goed vinden omdat ze fanatici zijn, geeft dat jullie de kans om te zeggen: “Dan is ons bier niets voor jullie”.’

AB Inbev bevestigde dinsdag dat Alissa Heinerscheid, vicedirecteur marketing bij Bud Light, en Daniel Blake, verantwoordelijk voor de marketing van de belangrijkste merken bij AB Inbev, met onmiddellijke ingang een pauze nemen. Volgens de Wall Street Journal gaat het niet om een vrijwillige vakantie.

De brouwer maakte zelf bekend dat er ‘aanpassingen’ zijn gebeurd ‘om de marketing te stroomlijnen’ en de lijnen korter te krijgen. ‘Daardoor kunnen we blijven focussen op wat we het beste doen: fantastisch bier maken voor alle consumenten’, verklaarde een woordvoerder.

‘We moeten ervoor zorgen dat jonge mensen Bud Light gaan drinken, anders is er geen toekomst voor dit merk’, vertelde Heinerscheid zelf vorige maand nog in een podcast. ‘Wat evolueren volgens mij betekent? Het betekent inclusiviteit. We moeten een andere toon aanslaan.’ Die strategie lijkt Heinerscheid nu de das te hebben omgedaan.

