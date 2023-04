Microsoft mag ‘Call of duty’ niet overnemen: grootste overname ooit in game-industrie stuit op Britse kartelwaakhond

Microsoft mag van de Britse mededingingsautoriteiten spelontwikkelaar Activision niet overnemen. Microsoft dreigde anders te machtig te worden in de snelgroeiende markt van cloud games.

Wat Microsofts grootste overname ooit had kunnen worden, dreigt op een sisser af te lopen. De Britse mededingingsautoriteit CMA blokt de overname van de grote gamestudio Activision Blizzard af. Microsoft mag op de Britse markt de games van Activision niet exclusief integreren in de Xbox.

Ook in de VS en de EU bekijken de mededingingsautoriteiten de overname kritisch. Ze keurden de overname nog niet goed en overwegen de argumenten van de Britten te volgen. Met de overname is maar liefst 68,7 miljard dollar gemoeid. Voor de CMA zou de overname een te grote concentratie veroorzaken op de snelgroeiende markt van cloud games, een soort streamingformule voor games.

Microsoft, groot geworden dankzij de besturingssystemen MS-Dos en Windows, zit al sinds 2001 in de gamesector. Toen werd de spelconsole Xbox geïntroduceerd. Het bedrijf uit Seattle kocht in de jaren daarop ontwikkelaars van games over om haar positie in de spelletjesmarkt te verstevigen.

In januari deed het een monsterbod op een van de grootste gameontwikkelaars van de wereld: het Amerikaanse Activision Blizzard. Die gamesstudio is bekend van spelletjes zoals ‘Call of duty’ en ‘World of warcraft’ en draait een omzet van zo’n 8 miljard dollar per jaar. Microsoft had maar liefst 68,7 miljard dollar veil voor de spelgigant.

De reden dat Microsoft zo geïnteresseerd is in Activision, is dat het de games van de studio aan zijn Game pass wou toevoegen, een soort streamingdienst voor games op de Xbox. Die telt al 25 miljoen abonnees.

Als de spelletjes van Activision exclusief op de Game Pass staan, zal dat extra gebruikers lokken. Dat is de reden waarom de overname al meteen op protest botste. Velen in de game-industrie vreesden dat Microsoft na de overname te machtig zou worden en fans van de spelletjes van Activision door de exclusiviteit verplicht worden om een Xbox te kopen en vervolgens bij Microsoft een Game pass te nemen.

De Britse mededingsautoriteiten volgen die redenering, waardoor de overname ook in andere landen op een njet dreigt te stuiten. Microsoft kondigde al aan in beroep te gaan, omdat het vindt dat het na de overname nog altijd geen dominante partij wordt in de spelletjesmarkt. Sony (met Playstation) en Nintendo blijven groter.

