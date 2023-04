Vrouwen wachten op een sterilisatie in een basisgezondheidscentrum in Bhoodbaral, in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. India was het eerste land dat in 1952 gezinsplanning als officieel beleid invoerde, maar sinds de gedwongen sterilisatie van mannen in de jaren 70 is de nadruk op vrouwen komen te liggen.

Foto: afp