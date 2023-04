Ex-vriend van moeder Raul is aangehouden, maar blijft betrokkenheid ontkennen

De 34-jarige Roemeense man die in Nederland opgepakt werd in het onderzoek naar de dood van Raul (9) in Gent en dinsdag overgeleverd is aan ons land, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen.

Het lichaam van de negenjarige Raul werd op donderdag 13 april uit het Houtdok gehaald in Gent. Het lichaam zat in een sportzak verzwaard met stenen en het zou eind januari al in het water gedumpt zijn, maar dat kwam pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm hadden geslagen. De 34-jarige moeder Yoana M. werd vorige week aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag, slagen en verwondingen en lijkverberging.

Haar ex-vriend, de 34-jarige Roemeen Nicu C., werd vrijdag 14 april opgepakt in het Nederlandse Bakel en wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Raul. De man stemde in met de verkorte procedure van overlevering en bevestigde die keuze vrijdag opnieuw voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank. De overlevering gebeurde dinsdagvoormiddag en de man werd daarna urenlang ondervraagd door de politie. Hij verscheen woensdag voor de Gentse onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden. Het parket bevestigt de aanhouding, maar geeft geen details over de tenlasteleggingen. De man zelf blijft zijn betrokkenheid bij de feiten ontkennen.

