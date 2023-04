Haar grootmoeders recept voor Brusselse wafels zou onze huisbakker Barbara Serulus nooit te pakken krijgen. Ze vond wel een heerlijk alternatief: vanillewafeltjes waar je een hele week plezier van hebt.



Nooit heeft iemand het recept van mijn grootmoeder weten ontfutselen. Of zij haar positie als wafelbakster veilig wou stellen, of werkelijk geen idee had hoeveel bloem, suiker of melk er in het deeg verdwenen ...