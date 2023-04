Wie positief test op corona, maar geen symptomen heeft, moet niet langer thuisblijven

Wie een positieve coronatest aflegt, moet niet meer automatisch zeven dagen in isolatie. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid van ons land beslist. Voortaan gaat u dus best om met covid zoals met griep.

Goed nieuws voor wie nu nog positief test op covid, maar niet al te veel symptomen heeft. Omdat de pandemie gunstig evolueert, moet u niet langer thuisblijven. De ministers van Volksgezondheid raakten het daarover eens. Ze benadrukken dat mensen met respiratoire symptomen, zoals hoesten en koorts, best thuisblijven zolang de symptomen aanhouden. Bij ernstige gevallen, moet u contact met de huisarts opnemen. Wie positief test op covid, maar geen symptomen heeft, moet niet meer thuisblijven. ‘Het is goed dat we deze beslissing hebben genomen’, reageert Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). ‘We zullen de nodige stappen zetten om dit te laten aanpassen in het decreet’, besluit Crevits.

Net zoals ook viroloog Steven Van Gucht aanhaalde, is het aangewezen om vooral bij contact met oudere of kwetsbare mensen extra op uw hygiëne te letten. Handen wassen en goede ventilatie zijn aanbevolen. In woonzorgcentra moet de behandelende arts beslissen over de beschermingsmaatregelen in geval van luchtwegeninfectie van de bewoner. De maatregelen in de voorziening moeten worden bepaald door de coördinerende arts, ondersteund door het zorgteam van het woonzorgcentrum. Voor ziekenhuizen is het aan het comité voor ziekenhuishygiëne om de regels voor eventuele isolatie te bepalen.

Lees ook