Petra De Sutter over ontslag Schlitz: ‘Er is niks mis met activisme’

Minister Petra De Sutter (Groen) noemt het ontslag van Sarah Schlitz ‘een moedige beslissing’. ‘Er zijn veel mensen die na veel ernstigere fouten toch op hun stoel bleven zitten.’

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) heeft als voogdijminister de handen vol met het Bpost-debacle. Zij noemt aan telefoon het ontslag van Sarah Schlitz (Ecolo) als staatssecretaris voor Gelijke Kansen ‘een moedige beslissing’ en erkent ook dat er fouten zijn gebeurd.

Is haar ontslag terecht?

‘Mijn eerste reactie vorige week donderdag over het gebruik van haar persoonlijke logo, was dat het moest rechtgezet worden. Zoiets kan niet. Pas later kwam nog die subsidiegids aan het licht, maar die werd al jaren door het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen gebruikt. Dat werd door de oppositie heel erg opgeklopt, en zo belandde ze in een draaikolk die haar situatie onhoudbaar maakte.’

En dus moest ze ontslag nemen?

‘Zelf opstappen is een moedige beslissing van haar. Er zijn veel mensen die in veel ernstigere fouten toch op hun stoel bleven zitten. Terwijl zij dat nu doet over een bagatel.’

‘En let wel, uiteraard vond ik die post op sociale media die de N-VA vergelijkt met nazi’s niet kunnen. Daar kan ik niet duidelijk genoeg in zijn. Dat is een communicatiefout.’

Wordt Schlitz harder aangepakt omdat ze een vrouw is?

‘Kijk naar wie in de regering is verdwenen: allemaal vrouwen, op één man na - die vertrok om partijvoorzitter te worden (Sammy Mahdi, red.).’

Maar is er dan sprake van seksisme?

‘Ik laat het aan u om conclusies te trekken. De politiek is een verdomd harde stiel, waarin elke fout wordt afgestraft, net als in topsport. Men gebruikt harde methodes. En je weet dat je op het domein van gelijke kansen en diversiteit in de sfeer van tegenwoordig veel tegenreactie mag verwachten. Helaas.’

Was Schlitz te veel activist en te weinig staatssecretaris?

‘Er is niks mis met activisme. Ik heb mezelf ook altijd activist genoemd. Je komt niet op voor vrouwenrechten en mensenrechten en rechten van lgbtqi+ zonder enig activisme. Ik hoop trouwens dat iedereen in de politiek daar belandt vanuit een zeker engagement en activisme.’

Lees ook