Belastingbrief trekt zich niets aan van opstoot inflatie

De energieprijzen stegen vorig jaar tot recordhoogte en sleepten de inflatie tot het hoogste peil in decennia. Maar wie straks op de belastingbrief verwacht veel meer kosten te kunnen inbrengen, komt bedrogen uit: de stijgingen van de maximumbedragen blijven vrij beperkt.

Veel belangrijke grensbedragen liggen dit jaar hoger, maar ze komen lang niet in de buurt van de stijging van de reële levensduurte. Zo zijn de maximale forfaitaire beroepskosten voor werknemers vastgelegd op 5.040 euro, een beperkte stijging tegenover de 4.920 euro waar werknemers vorig jaar recht op hadden. De uitgaven voor kinderopvang stijgen slechts van 14 euro per kind per dag tot 14,40 euro.

Ook aan inkomstenkant zijn de stijgingen veel lager dan de inflatie. Zo stijgt de belastingvrije basissom van 9.050 euro in de aangifte van 2022 naar 9.270 euro bij de aangifte van dit jaar. Terwijl een jobstudent in 2021 2.840 euro belastingvrij mocht verdienen, is dat voor inkomstenjaar 2022 vastgelegd om 2.910 euro.

Hoe komt dat?

De verklaring is vrij eenvoudig: de maximumbedragen in de belastingbrief worden al veel verder op voorhand vastgelegd. De bedragen verschijnen kort voor de start van het inkomstenjaar al in het Staatsblad. Concreet: de bedragen van inkomstenjaar 2022, die u nu invult in uw aangifte, zijn al bekend sinds december 2021, nog voordat er sprake was van de forse prijsstijgingen die we zagen.

Volgend jaar zal de inflatie wel te merken zijn op de belastingbrief. Kort voor kerstdag 2022 zijn de bedragen gepubliceerd voor inkomstenjaar 2023, in te vullen in de aangifte van 2024. Daar is volgens belastingexpert Jef Wellens van Kluwer een stijging van gemiddeld 9,59 procent te merken. De forfait voor beroepskosten zal dan in één klap toenemen tot 5.520 euro, de vrijstelling voor kinderopvang tot 15,7 per kind per dag.

Lees ook