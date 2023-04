Belastingaangifte voor het eerst genderneutraal

Het aangifteformulier voor de personenbelasting deelt koppels niet langer op naar geslacht, maar naar leeftijd. Het is de belangrijkste wijziging in de belastingaangifte van dit jaar. Het aantal codes haalt met 843 een nieuw record.

Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden op het online platform Tax-on-web voor de indiening van uw jaarlijkse belastingaangifte. U vult er de gegevens over uw inkomsten en uitgaven van het jaar 2022 zelf in, of u kijkt de aangifte na – of corrigeert en vult aan – die de fiscus vooraf voor u heeft ingevuld. Geen haast, u heeft daarvoor de tijd tot 15 juli.

Opgelet: ook als u een mandataris inhuurt, zoals een boekhouder, moet de aangifte op 15 juli binnen zijn. Dat is drie maanden vroeger dan vorig jaar. Alleen voor complexe aangiftes, met inkomsten uit een zelfstandige activiteit of buitenlandse beroepsinkomsten, is er meer tijd. In dat geval ligt de deadline op 18 oktober. De FOD Financiën erkent dat de ingekorte indieningstermijn een aanpassing vergt van de mandatarissen en belooft zich ‘flexibel op te stellen’. Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) geldt die soepele aanpak ‘binnen de grenzen van de redelijkheid’.

Voor wie nog een aangifte op papier verstuurt naar de FOD Financiën, ligt de deadline al op 30 juni.

Vooraf ingevuld

De FOD Financiën verstuurt dit jaar zo’n 3,9 miljoen vooraf ingevulde aangiftes (officieel: voorstel van vereenvoudigde aangifte, VVA), dat is naar ruim de helft van alle belastingplichtigen. Dat gebeurt op Tax-on-web, maar ook op papier voor wie zijn eBox-account nog niet heeft geactiveerd. Wie tegen half mei nog geen papieren VVA heeft ontvangen, hoeft zich geen zorgen te maken. Tot eind mei worden er papieren aangiftes op de post gedaan. Maar als u begin juni nog geen VVA heeft gehad, neemt u best contact op met de FOD Financiën (02-572.57.57).

Het aandeel van de VVA’s blijft jaar na jaar toenemen en ook het gebruik van Tax-on-web blijft stijgen. Het aantal papieren aangiftes en van aangiftes die met behulp van een ambtenaar worden ingevuld, daarentegen, daalt zienderogen (zie grafiek).

Recordaantal codes

Het aangifteformulier bevat in totaal 843 codes, leert een analyse door Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. Dat zijn er 4 meer dan vorig jaar en het hoogste aantal ooit. Minister Van Peteghem hoopt dat zijn plan tot fiscale hervorming het aantal codes op de aangifte ‘structureel zal verlagen’.

Maar laat u in afwachting van die hervorming niet door dat hoge cijfer afschrikken. Analyses door de FOD Financiën tonen aan dat zo’n 40 procent van de belastingplichtigen minder dan tien codes invult, en dat minder dan twintig codes volstaan voor 80 procent van hen. Het titanenwerk – meer dan zestig codes invullen – komt slechts voor bij 0,01 procent van de belastingplichtigen.

Relict uit verleden

De belangrijkste nieuwigheid dit jaar is de genderneutrale opmaak van het formulier. Bij een gezamenlijke aangifte door twee partners (een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel) was het tot nog toe de regel dat de linkerkolom op de aangifte voorbehouden was voor de man en de rechterkolom voor de vrouw. Dat automatisme geldt niet langer. Vanaf dit jaar is leeftijd het doorslaggevend criterium en vult de oudste partner de codes in de linkerkolom in en is de rechterkolom voor de jongste. Die regeling werd al toegepast voor partners van hetzelfde geslacht en wordt nu veralgemeend voor heterokoppels. Minister Van Peteghem noemt de genderneutraliteit een logisch gevolg van maatschappelijke veranderingen. ‘De klassieke man/vrouw-opdeling was een relict uit het verleden.’

Volgens de FOD Financiën zullen zo’n 540.000 koppels dit jaar een wijziging van volgorde in de kolommen moeten doorvoeren. Als ze per vergissing toch nog de oude werkwijze aanhouden, riskeren ze geen sanctie. De fiscus zal dan zelf de aangifte corrigeren.

Dienstverlening aan burgers

Net als vorig jaar biedt de belastingadministratie telefonische ‘invulhulp op maat aan al wie dat nodig heeft’. Concreet: u belt de FOD Financiën – op het telefoonnummer dat vermeld is op uw aangifte of op het algemeen nummer 02-572.57.57 – om een telefonische afspraak te maken. Een ambtenaar belt u dan terug op het afgesproken tijdstip om uw dossier samen te bekijken. Opgelet: de hulplijn is er alleen tijdens de kantooruren, van 9 tot 17 uur, in de maanden mei en juni. In april heeft de fiscus zelf al 85.000 burgers opgebeld om een hulpafspraak te maken. Zij kregen ook vorig jaar al telefonische ondersteuning.

Voor wie dat echt wil, kan er ook nog een afspraak gemaakt worden met een belastingambtenaar, in een lokaal kantoor van Financiën, of op een invulsessie die door een gemeentebestuur of OCMW wordt georganiseerd. Dergelijke sessies zijn gepland in 311 gemeenten.

