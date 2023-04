Nederlandse cabaretier Paul van Vliet overleden: ‘Hij laat een schat aan verhalen en liedjes na’

De Nederlandse cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie.

Paul Van Vliet stierf dinsdagavond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed. ‘We zijn intens verdrietig, maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend’, aldus zijn familie. ‘Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen.’

Van Vliet begon al op school met cabaret, bekwaamde zich verder in het Leidsch Studenten Cabaret, maar werd professioneel artiest met Cabaret Pepijn. In 1971 begon hij een solocarrière als grappenmaker en liedjeszanger. In onze contreien is om begrijpelijke redenen vooral Vlaanderen bekend, een warme muzikale ode uit 1982 aan zijn zuiderburen. Van Vliet was een der laatste cabaretiers uit het tijdperk waarin Vlamingen nog massaal naar de Nederlandse televisie keken, waardoor Nederlandse vedetten haast automatisch ook bij ons beroemd werden.

