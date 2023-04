84 pv’s voor geweld in woonzorgcentra, overheid weet ‘maar’ van 9 gevallen

In 2021 zijn tientallen processen-verbaal opgemaakt voor geweld in Vlaamse woonzorgcentra. Die moeten ernstige gevallen melden, maar het Agentschap Zorg & Gezondheid had voor dat jaar maar weet van zo’n 10 procent van de pv’s. ‘De informatie moet beter doorstromen’, vinden de socialisten van Vooruit.

In 2021 zijn in Vlaamse zorginstellingen exact 801 pv’s opgesteld, waarvan 84 in woonzorgcentra. Het gaat telkens vooral om vermeende feiten van opzettelijke slagen en verwondingen. Dat tonen cijfers van de federale politie, die Vooruit-parlementsleden Ben Segers (federaal) en Hannes Anaf (Vlaams) opvroegen.

Ze zetten die cijfers af tegen die van de gekende feiten bij de Vlaamse zorgadministratie. Wat blijkt? Zij zouden van negen gevallen van ernstige feiten op de hoogte zijn gebracht. Daarvan zou er bovendien slechts één geval hebben geleid tot een bezoek van de Zorginspectie.

‘Woonzorgcentra zijn sinds 2020 nochtans verplicht om ernstige feiten te melden’, benadrukken Anaf en Segers. ‘Helaas blijkt dat dit amper gebeurt en ook niet gecontroleerd wordt.’ Ze stellen zich dan ook vragen bij de veiligheid van de ouderen die in woonzorgcentra verblijven.

‘Om verdere incidenten te voorkomen is een betere doorstroming van informatie tussen het Parket, het agentschap Zorg en Gezondheid én de zorginspectie nodig’, menen ze. ‘Zo moet er ook grondig gecontroleerd worden dat woonzorgcentra alle incidenten meteen melden aan de Zorginspectie zodat zij meteen een controle kunnen doorvoeren.’

Volgens zowel Zorg & Gezondheid als de Zorginspectie is niet elke gebeurtenis meldingsplichtig, ook al is er soms een proces-verbaal voor opgemaakt. ‘Het is ook goed mogelijk dat een wzc zelf niet altijd op de hoogte is, zoals bijvoorbeeld als een bewoner of familielid verklaring gaat afleggen bij de politie zonder het wzc in te lichten en dat misschien soms ook uitdrukkelijk niet wil doen. Het onderzoek van de politie kan ook uitwijzen dat de feiten anders zijn dan de verklaring.’

Toch problematisch

Tegelijk geven de agentschappen aan dat er wellicht problemen zijn: ‘Een aantal pv’s zal wel degelijk gaan over incidenten die ons gemeld hadden moeten worden’, luidt het. ‘Om die onderrapportage te verbeteren, hebben we al verschillende stappen ondernomen, zoals overleg met de referentiemagistraten over een uitbreiding van wat de parketten moeten melden.’

Ook zeggen ze de woonzorgcentra herhaaldelijk te wijzen op hun meldingsplicht. ‘In 2022, na het insuline-incident in Oostrozebeke, hebben we een brief gestuurd naar alle woonzorgcentra. En begin dit jaar hebben we opnieuw een brief gestuurd om te verduidelijken wat ze precies moeten melden. Wanneer we vaststellen dat een woonzorgcentrum een ernstig incident niet heeft gemeld, zullen we daarover ook altijd contact opnemen met het woonzorgcentrum en eisen dat ze hun interne procedures en afspraken rond de meldingsplicht aanscherpen.’

Lees ook