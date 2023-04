Ecolo-politica Sarah Schlitz (36) stopt als staatssecretaris. Ze lag de voorbije week onder vuur na leugens in het parlement over het gebruik van haar persoonlijke logo. Op dit moment geeft ze een persconferentie. U kunt die hierboven live volgen.

‘Ik heb deze nacht wakker gelegen, niet van mijn echtgenoot, maar van de strijd’, begon Schlitz aan haar persconferentie. ‘De strijd voor vrouwenrechten, voor lgbti-gemeenschap, tegen racisme en discriminatie, de strijd moet doorgaan. Daarom zet ik vandaag een stap opzij.’

‘Er ligt nog zoveel werk op de plank, er is nog zoveel ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Ik heb die strijd gevoerd op mijn manier. Ik ben niet onvervangbaar, er is zoveel vrouwelijk talent binnen Ecolo. Ik reken erop dat alle lopende projecten worden voortgezet in naam van alle Belgen. Ik geef de fakkel door zodat de regering die strijd onverminderd kan voeren.’

‘Ik heb een fout gemaakt, ik heb me daarvoor geëxcuseerd en dat doe ik vandaag opnieuw’, aldus Schlitz. ‘Maar vandaag heeft de polemiek alle plaats ingenomen. Wat voor mij telt is dat de dossiers kunnen worden voortgezet. Het gaat niet om personen, het gaat om de strijd.’

