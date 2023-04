Sotheby’s veilt privécollectie van Freddie Mercury

Veilinghuis Sotheby’s veilt in het najaar de privécollectie van zanger Freddie Mercury. Het gaat om zo’n 1.500 stuks. Daarbij veel kunst, maar ook de kroon en mantel die hij droeg bij zijn laatste optredens met Queen.

‘Een van de weinige sterren die je een wereldwijd cultureel fenomeen kan noemen.’ Zo omschrijft Sotheby’s Freddie Mercury, de zanger van Queen die in 1991 aan de gevolgen van aids overleed. Hij werd 45.

Het Britse veilinghuis zet een stevige campagne op rond de veiling van zijn privécollectie. Ze vaart onder de vlag ‘Freddie Mercury, a world of its own’ en zal na haltes in New York, Los Angeles en Hong Kong een maand lang in Londen te zien zijn. In september gaat de verzameling die Mercury koesterde tijdens zes veilingavonden onder de hamer.

In 1980 kocht de zanger Garden Lodge, een villa in Georgiaanse stijl die oorspronkelijk gebouwd was voor een kunstenaar. Op deze rustige plek in de Londense wijk Kensington, met een typisch Britse tuin, kon hij zich terugtrekken.

Mary Austin, de vrouw in zijn (jonge) leven die ook zijn fortuin erfde, hield het huis en het interieur zo’n dertig jaar intact. Nu wil ze het hoofdstuk afsluiten. ‘Er was niets waar hij meer van hield dan een veiling’, zei ze aan Sotheby’s, ‘dus het was logisch om het op deze manier te doen.’

Mercury volgde een opleiding als graficus en ontwerper, wat zijn levenslange fascinatie voor tekenkunst verklaart. In zijn verzameling zitten prenten van Picasso, Matisse en Hiroshige, naast aquarellen die Elton John hem schonk. Een volledige veilingavond zal gewijd zijn aan verfijnde objecten, kledij en kunststukken die zijn voorliefde voor Japan demonstreren. Hij trad er op tijdens zes tournees. Een van de topwerken wordt Type of beauty, een portret van James Tissot, dat geschat is tussen 400.000 en 600.000 pond (451.000-678.000 euro)

Verder veel persoonlijke spullen: de handgeschreven teksten voor ‘We are the champions’ en ‘Killer queen’, de beroemde koninklijke kroon en mantel die hij droeg bij zijn laatste optredens met Queen (toepasselijk getimed voor de kroning van King Charles), zijn zilveren Tiffany-snorkam en een kimono die hij vaak op het podium droeg.

Sotheby’s geeft nog niet alles prijs, maar maakt later dit voorjaar de rest van de kavels bekend.

‘Type of beauty’ van James Tissot. Foto: Barney Hindle

