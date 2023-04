In Spanje lijkt het deze week eerder hoogzomer dan lente. Het kwik klimt er boven de 30 graden. In sommige regio’s is dat zelfs 40 graden, een piek die in 2022 pas eind mei voor het eerst werd bereikt. Ook dat was toen een historisch vroege datum.

Daarmee liggen de temperaturen gemiddeld ‘6 tot 10 graden hoger dan normaal voor het seizoen’, aldus het Spaanse meteorologische agentschap ­Aemet. ‘Op sommige plaatsen zelfs 15 tot 20 graden.’

Volgens Aemet zal de vroege hittegolf, in combinatie met harde wind en een zeer lage vochtigheidsgraad, het risico op branden de komende dagen verhogen. Branden hebben er dit jaar al bijna 54.000 hectare land ­verwoest, vergeleken met iets meer dan 17.000 hectare op hetzelfde moment in 2022.

In sommige delen van Spanje wordt het watergebruik voor de landbouw en de industrie nu al beperkt. In en rond Barcelona mogen inwoners hun zwembad niet meer vullen. Om de hitte draaglijk te maken besliste de ­regio Madrid om publieke ­zwembaden een maand eerder dan normaal te openen en ­scholen zouden de mogelijkheid krijgen om hun lesroosters aan te passen en lessen buiten in de schaduw te organiseren als er ­binnen geen koelmogelijkheden zijn.

