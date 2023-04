Sarah Schlitz heeft haar ontslag aangekondigd bij RTBF. De Ecolo-staatssecretaris lag de voorbije week onder vuur na communicatie over het gebruik van haar persoonlijke logo.

‘Ik wil aankondigen dat wanneer ik de studio verlaat, ik mijn ontslag aanbied aan de Eerste Minister.’ Op het ochtendprogramma van La Première (RTBF) richtte staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz zich vanmorgen ‘aan alle Belgen’. ‘Ik heb een fout begaan, waar ik excuses voor heb aangeboden. Ik bied nogmaals mijn excuses aan bij iedereen die ik heb geschokt. Maar vandaag heeft de polemiek een weerklank gekregen die beschadigend is voor het politieke klimaat. Ze neemt nu de hele politieke en mediatieke bühne in en het wordt verstikkend. Dit is niet waarvoor ik in de politiek ben gegaan. Ik heb me geëngageerd voor waarden, voor sociale strijd, voor sociale rechtvaardigheid, om vrouwen en kinderen te beschermen van geweld, voor een egalitaire en rechtvaardige samenleving.’

‘Vandaag wil ik mezelf terugtrekken om het debat vooruit te helpen en om alle projecten die al op poten staan te laten verdergaan.’

Schlitz (Ecolo) kwam in opspraak nadat Sander Loones (N-VA) aankaartte dat haar persoonlijke logo stond op brochures van projecten die subsidies ontvingen van haar kabinet. Haar verdediging daarop liet te wensen over en Loones sprak van ‘leugens in het parlement’. Deze week bleek vervolgens een medewerkster van haar kabinet op sociale media een post te verspreiden die de N-VA vergeleek met de nazi’s. Vandaag werd ze verwacht in de Commissie Gelijke Kansen om opnieuw op vragen van Loones te antwoorden, maar ze kiest er nu voor om de eer aan zichzelf te houden.

Femicide

Op de vraag of ze als minister te veel militant is gebleven, gaf ze aan het probleem niet te zien. ‘Ik draag het maatschappelijk project van Ecolo uit, binnen de grenzen van het regeringsakkoord. Wij zijn vertegenwoordigers van het volk en er zijn burgers die wachten op maatschappelijke veranderingen, ofwel omdat ze zelf dat maatschappij-ideaal delen, ofwel omdat ze er simpelweg grote nood aan hebben. Er zijn mensen die vandaag nog altijd gediscrimineerd worden bij het vinden van een job simpelweg omdat ze niet de juiste naam op het cv hebben. Dat blijft onaanvaardbaar.’

Schlitz zegt dat haar ontslag haar niet werd opgedrongen. ‘Dit ontslag is mijn eigen beslissing. De Eerste Minister heeft vorige week zijn steun in mij uitgesproken en heeft die gisteren nog eens tegen mij herhaald.’

Dat ze zou hebben gelogen in het parlement spreekt ze met klem tegen. Ze geeft aan dat ze in de commissie net is gaan uitleggen dat haar logo werd gebruikt op documenten van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen omdat daar die procedure gebruikelijk was. Dat ze daarbij geen melding maakte van de subsidiegids maakt daarbij geen verschil, stelt zij.

‘Er is nog één jaar tot de verkiezingen. En er liggen nog veel verwezenlijkingen binnen het bereik van Vivaldi aangaande ongelijkheid. Er is al veel werk verricht, maar je weet dat het laatste jaar cruciaal is om realisaties te concretiseren. Met name mijn wet om femicide te stoppen, en de wet om de strijd tegen discriminatie op te voeren.’

Het is nu aan Ecolo om een opvolger van haar aan te duiden.

