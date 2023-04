Emma Meesseman pakt nu ook Turkse titel met Fenerbahce

Weer prijs voor Emma Meesseman. Na winst in de Euroleague Women veroverde de Belgian Cat nu ook de Turkse titel met Fenerbahce Istanbul. Dit na een sweep (3-0) en versus Mersin. Emma Meesseman werd na drie schitterende prestaties ook tot MVP (most valuable player) van de Turkse finale uitgeroepen.

Net als in de finale van de Euroleague Women was Mersin de tegenstander in de finale van de Turkse play-offs (KBSL). In deze best of five had Fenerbahce Istanbul slechts drie wedstrijden nodig om zich tot Turks kampioen te kronen. Fenerbahce won de eerste twee wedstrijden on the road in Mersin en dit met telkens Emma Meesseman als uitblinkster. In de derde finalewedstrijd leidde ze met 20 punten, 8 rebounds en 6 assists en na een 44-29 bonus halfweg Fenerbahce Istanbul mee naar de beslissende 82-56 overwinning. Ze werd tevens tot MVP van de finale van de play-offs uitgeroepen.

Het is voor Fenerbahce Istanbul de 17de Turkse titel en de vijfde op een rij. Voor de 29-jarige Emma Meesseman, die al vijf keer de Euroleague won, is het de zevende landstitel in haar carrière. Ze won in 2012 de Belgische titel met Ieper en werd maar liefst vijfmaal Russisch kampioen met Ekaterinburg.

Voor Emma Meesseman volgt nu eventjes vakantie. ‘Batterijen opladen en dan begint de voorbereiding met de Belgian Cats op het EK in juni in het Israëlische Tel Aviv en Ljubljana (Slovenië),’ zei de MVP van dit seizoen van de Euroleague Women en de Turkse finale van de play-offs.

Mestdagh schakelt Delaere uit

De derde en beslissende wedstrijd van de Italiaanse halve finale van de play-offs bracht voor Kim Mestdagh (4 punten, 2 rebounds, 2 assists) en Schio een 62-57 overwinning tegen het Venetië van Antonia Delaere (6 punten, 2 rebounds, 1 assist). Schio plaatst zich dus met een 2-1 voor de finale. In de finale neemt Kim Mestdagh met haar ploegmaats het tegen Virtus Bologna op. Schio zet de jacht in op een twaalfde titel.

