Vliegtuig met honderd evacués uit Soedan geland in Eindhoven

Een Nederlands vliegtuig met aan boord mensen die geëvacueerd werden uit Soedan, is dinsdagavond geland in de Nederlandse stad Eindhoven. Het toestel, dat Nederlanders maar ook mensen uit andere landen aan boord heeft, was eerder op de dag vertrokken uit Jordanië.

De A330 telde 104 inzittenden, zowel volwassenen als kinderen. ‘Ontzettend fijn dat deze mensen nu veilig in Nederland zijn. Zij hebben in Soedan een hele zware tijd gehad en krijgen de komende tijd de hulp en opvang die ze nodig hebben’, reageert de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op Twitter.

De inzittenden met een andere nationaliteit dan de Nederlandse kunnen later doorreizen naar hun eigen land. Of er ook Belgen in het vliegtuig zaten, is niet meegedeeld.

Er werden in totaal wel al zeventien Belgen en rechthebbenden geëvacueerd uit Soedan, zestien via de lucht en één over land, zo heeft de FOD Buitenlandse Zaken dinsdag bevestigd.

