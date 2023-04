Veel wolken en fris

Het wordt een overwegend droge maar frisse dag. Het KMI verwacht maxima die niet hoger komen dan 7 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen.

Door de vele wolken kunnen soms enkele opklaringen verschijnen, maar plaatselijk kunnen er ook wat regendruppels vallen. De wind waait zwak en meestal uit veranderlijke richting. Aan de kust wordt de wind matig uit het noordoosten.

In de nacht van woensdag op donderdag wordt het opnieuw vrij koud met minima tussen -1 graad in het oosten van het land tot +4 of +5 graden in het westen. Het is dan vrijwel helder, maar op het einde van de nacht kunnen er wolkenvelden binnenschuiven vanuit Frankrijk.

Donderdag start koud, maar daarna zou het kwik stijgen naar 11 graden in de Hoge Ardennen en 15 of 16 graden op de meeste andere plaatsen. Het is dan eerst zonnig, maar geleidelijk komt er sluierbewolking, die steeds dikker wordt. Tegen de avond en tijdens de nacht verwacht het KMI dat er een actieve regenzone voorbij zal trekken.

