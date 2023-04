Hardrijders krijgen vaker boete en Bpost heeft mogelijk jarenlang overheid opgelicht

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Wie te hard rijdt, moet daar vaker voor boeten

Meer dan zes miljoen snelheidsboetes werden vorig jaar uitgestuurd: een record. Door enkele aanpassingen flitsen camera’s meer dan vroeger. Het net rond hardrijders sluit zich langzaam, maar er blijven gaten bestaan. Lees meer>

2. Jarenlange politieke nalatigheid gaf Bpost vrij spel

Via verschillende contracten heeft Bpost de overheid mogelijk jarenlang opgelicht. De federale regeringstop houdt vandaag crisisberaad over hoe het zover is kunnen komen. Want al jaren gingen er alarm­bellen af dat het postbedrijf te rijkelijk vergoed werd. Lees meer>