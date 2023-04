In Kortrijk is voor het eerst een ‘tijdelijk plaatsverbod’ toegepast op een bus. Een 19-jarige mag van burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) twee maanden lang een specifiek traject van De Lijn niet nemen. Doet hij dat toch, dan krijgt hij een GAS-boete. Zo’n tijdelijk plaatsverbod is vergelijkbaar met een stadionverbod en bedoeld om bijvoorbeeld overlast in recreatiegebieden tegen te gaan.

De maatregel kwam er na maanden van verregaande agressie. ‘Het ging verder dan pestgedrag’, zegt Vanden­berghe. ‘Een zonnebril werd ­afgeslagen, de planning werd door het raam gegooid, er vielen zelfs klappen. Sommige chauffeurs durfden niet meer te werken.’

De 19-jarige maakt deel uit van een groepje jongeren dat op de lijn tussen zijn school en het station overlast veroorzaakte. Veiligheidspersoneel mocht niet baten. Als ze de controleurs zagen, hielden de jongeren zich gewoon koest.

Het busverbod werd uit­gesproken in februari en ging gepaard met een begeleidingstraject waarbij ook de school en de ouders van de 19-jarige werden betrokken.

De Lijn steunt het initiatief van de stad, al hoeft niet elke burgemeester meteen busverboden uit te vaardigen. ‘Maar we vragen wel hun steun in de strijd tegen agressie’, klinkt het. Er is sinds de pandemie 20 procent meer agressie tegenover buschauffeurs, zegt De Lijn nog. (kba, jdw)