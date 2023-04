Spotify bereikt half miljard luisteraars per maand

Streamingplatform Spotify heeft in de e ­afgelopen maand 515 miljoen actieve luisteraars bereikt. Dat is een stijging van 22 procent ten ­opzichte van vorig jaar, of 5 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De audiostreamingdienst bereikt deze mijlpaal in een klimaat van besparingen. Eind januari kondigde het bedrijf aan dat het wereldwijd 6 procent van zijn personeelsbestand zou ontslaan. Naar schatting 600 medewerkers zijn daardoor getroffen. (jda)