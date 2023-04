Boros tokkelt zich met evenveel finesse als transparantie, vertellend vermogen, poëzie en openhartigheid recht je favorietenlijstje in.

ZSÓFIA BOROS El ultimo aliento ECM

Wie de Hongaars-Tsjechische Zsófia Boros nog niet kent, krijgt met El ultimo aliento een uitgelezen kans. Op haar derde album voor ECM New Series pakt de ­bekroonde gitariste uit met een kippenvelwaardige combinatie van hedendaags, Argentijns repertoire en muziek van de Franse fusionist Mathias Duplessy. Die graaft graag in fijnzinnige en atmosferische oeuvres ­zoals dat van Maurice Ravel, om er zijn eigen artistieke flux in te spiegelen. Het resultaat is verrassend romantisch en popeline-fris. Van Carlos Moscardini, Joaquín Alem, Quique Sinesi en Alberto Ginastera krijgen we dan weer echo’s uit de Andes, een heerlijk torment op ronroco (een neefje van de mandoline), een knuffel met rubberband om de gitaarhals (El abrazo) en een zweem van milonga. Boros, de gedroomde ceremoniemeester in deze hoogmis van snaren, tokkelt zich met evenveel finesse als transparantie, vertellend vermogen, poëzie en openhartigheid recht je favorietenlijstje in.