De titel is binnen, maar wat nu voor Vincent Kompany?

Tottenham, Chelsea, een nieuw contract bij Burnley … Er gaat geen dag voorbij in de Engelse voetbalwereld zonder gespeculeer over de toekomst van Vincent Kompany (37). Nu de Championship-titel na de zege van dinsdagavond tegen Blackburn helemaal binnen is: moet Kompany de stap hogerop na dit seizoen al zetten?

‘Ik wil deze club terug naar de Premier League leiden en als dat in het eerste seizoen niet gebeurt, is dat geen ramp’, zei een realistische Vincent Kompany in juni 2022 op zijn eerste persconferentie ...