Soms moet je het niet te ver zoeken: Trilogy is grosso modo de bundeling van drie ep’s die Lien De Greef, alias Lady Linn, de voorbije twee jaar inblikte. Drie luikjes die telkens subtiel een andere stijl verkennen en een stuk van haar ziel blootleggen. Er is de soulvolle Lady Linn, die met nummers als ‘Dragons’ terugvoert naar de warme sound waarmee ze samen met Magnificent Seven haar neus aan het venster stak, vijftien jaar geleden. Voor ‘I’m fine’, een duet met Gregory Frateur van Dez Mona, en ‘Call’, waarin ze haar stem verstrengelt met Eurosong-kandidaat Gustaph, hijst ze zich in een koeler, elektronischer korset. Met name ‘Paris’ balanceert mooi tussen verleidelijke elektropop en grootstedelijke eightiessoul. Meest tot de verbeelding spreekt Lady Linn wanneer ze zich tot een Roisin Murphy van de Lage Landen ontpopt. De zwoele, middernachtelijke discofeel en de dikke synthbass van ‘Italo hiphop’ zitten haar stem als gegoten. Een mooie blik op haar veelzijdigheid, maar wie is nu de echte Lady Linn?