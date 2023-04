Lael Neale zet zich af van de moderniteit, ze weert schermen wanneer het kan en nam de songs voor haar derde album op cassette op. Je hoort het aan de warme, lofi ruis die door de plaat waait. Het past haar ruwe ­retrosound, die zich ophoudt tussen pastorale folk en minimale sixtiespop. Speerpunten zijn haar kristalheldere stem, rudimentaire drumcomputers en de omnichord, een soort van elektronische autoharp die haar liedjes niet zelden in een ietwat bevreemdende nevel hult. Die songs schreef Neale toen ze tijdens de pandemie terugkeerde van LA naar de boerderij van haar ouders in het rurale Virginia. De stilte die ze er ervoer, ­wilde ze doorbreken met luide klanken. Op ‘In Verona’ klinkt ze als een soort plattelandsnichtje van PJ Harvey. ‘I am the river’ jakkert voort op dezelfde uitgehongerde drummachine die Alan Vega van Suicide vooruitdreef, ‘Must be tears’ huilt mee met femme fatale Nico. ‘This is an ice age’, klinkt het, ‘And I am frozen.’ Zo koel de metafoor, zo vurig de sound.