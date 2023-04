Geen superfusie in Limburg: Hasselt fuseert alleen met Kortessem

Een megafusie in Limburg lijkt van de baan nu enkel nog Hasselt en Kortessem hun voornemen om te fuseren deze week in de gemeenteraad bevestigen.

Burgemeesters Steven Vandeput (Hasselt, N-VA) en Tom Thijsen (Kortessem, CD&V) richtten in januari een brief aan acht collega’s van gemeenten rond Hasselt. Zonhoven, Genk, Diepenbeek, Kortessem, Alken, Nieuwerkerken, Herk-de-Stad, Lummen, Heusden-Zolder en Wellen kregen een uitnodiging om te praten over wat TV Limburg een ‘megafusie’ noemde, goed voor 285.000 inwoners. Hasselt zou in één klap de grootste stad van Vlaanderen worden na Antwerpen. Vandeput had het op de regionale zender glunderend over de ‘ambitie van Hasselt om toonaangevend te zijn in onze provincie’.

Vier maanden later keurt de Hasseltse gemeenteraad dinsdagavond uiteindelijk toch alleen de fusie met Kortessem ‘principieel’ goed. Vrijdag vindt die stemming in Kortessem plaats. Pas in november is alles definitief, maar dit is een belangrijke tussenstap. ‘Die superfusie heeft nooit echt op tafel gelegen’, geeft Vandeput aan de telefoon toe. ‘Die brief in januari was eigenlijk bedoeld om alle ons omringende gemeenten te informeren en zo zeker te zijn dat niemand in oktober nog zegt: he, wij wilden ook meedoen.’

Toch hebben Hasselt en Kortessem wel nog met Diepenbeek en Alken rond de tafel gezeten. ‘Daar is op gestudeerd’, erkent Vandeput. ‘Maar Diepenbeek en Alken hebben afgehaakt.’ Alken deed dat omdat Diepenbeek het eerst deed. Volgens de Diepenbeekse burgemeester Rik Kriekels (N-VA) zag zijn meerderheid ‘de noodzaak van een fusie voorlopig niet’. ‘Diepenbeek gaat –? financieel en organisatorisch – nog zeker enkele jaren zelfstandig verder’, zegt hij.

Daarna verliet ook Alken het project. ‘We waren geïnteresseerd in een fusie met districten, zoals in Antwerpen’, zegt burgemeester Marc Penxten (N-VA). ‘Maar voor een gemeente met disctricten heb je meer dan 100.000 inwoners nodig. Daarvoor moest Diepenbeek meedoen.’ Hasselt heeft 80.000 inwoners en Kortessem 8.000, een fusie met alleen nog Alken (bijna 12.000) werd te nipt. ‘Als kleine gemeente wordt Kortessem straks opgeslorpt door Hasselt, dat zagen we in Alken niet zitten’, zegt Penxten. ‘Want dan verliezen we onze identiteit.’

Tom Thijsen (CD&V) ziet nochtans alleen maar voordelen voor Kortessem. In zijn kleine gemeente is de organisatie ‘fragiel’ terwijl de wereld alleen maar ingewikkelder wordt. ‘We werken met te veel eenmansdiensten en kunnen zo in de toekomst de service voor de burgers niet blijven garanderen. Kortessem is te klein’, zegt Thijsen. In Kortessem werken er zo’n negentig mensen aan de gemeente, in Hasselt 1.400. De knowhow van de centrumstad kan Kortessem en zijn deeldorpen alleen maar ten goede komen, meent Thijsen die de eigenheid van zijn gemeente na de fusie absoluut niet ziet verdwijnen. ‘Mensen zullen enkel trotser worden.’

Er zijn nog voordelen. Gemeenten die vrijwillig fuseren, krijgen van de Vlaamse overheid tot 50 miljoen euro schuldvermindering in ruil. Handig voor gemeenten als Hasselt en Kortessem waar de schuld per inwoner boven het Vlaams gemiddelde ligt.

En wat met Genk, Hasselts meest tot de verbeelding sprekende buurgemeente? ‘Wij vinden het goed dat een centrumstad zoals Hasselt betrokken is in een fusie’, zegt Wim Dries, de Genkse burgervader en voorzitter van de VVSG, het kennisnetwerk van steden en gemeenten. ‘Meestal zie je net fusies tégen centrumsteden. Maar een fusie van Hasselt met Genk is, volgens mij, niet haalbaar. Daar is in beide steden geen draagvlak voor. Het DNA verschilt te zeer.’

