Anderlecht haalt borstel door spelerskern, Riemer blijft coach

Jesper Fredberg (41), de ceo Sports van Anderlecht, likt zijn wonden na de teleurstellende elfde plaats in de competitie. De Deen wil grote kuis houden in de kern en de staf van Anderlecht en wil aanvallende versterkingen. Brian Riemer blijft wel aan boord als T1.

Ceo Sports Jesper Fredberg is hard voor Anderlecht nu het seizoen er door de gemiste play-offs vroegtijdig opzit. Bij Mauve tv sprak hij dinsdagavond over ‘een grote wake-upcall voor iedereen in en rond de club’ en kon hij niet anders dan toegeven dat Anderlecht afgelopen seizoen kwaliteit miste. ‘We waren niet capabel om te concurreren met de top van deze competitie. Er zijn dingen waar we niet goed genoeg in zijn. Dat geldt voor de spelers, voor de staf en ook voor de omkadering hier. Dat is gewoon de waarheid en niet om iemand naar beneden te halen, maar er was te weinig kwaliteit in ons team. Al wil ik geen enkele speler of staflid met de vinger wijzen, want er was de afgelopen jaren ook gewoon te weinig continuïteit.’

‘De boys hebben alles gegeven. Ze hebben overgepresteerd in sommige wedstrijden en gaven ons zo een mooi Europees parcours, maar in de competitie dachten we wel soms: “Wow, is dit hetzelfde team dat in Europa wel presteert?”Dat moeten we evalueren. Op wie kunnen we bouwen? Wie kunnen we meenemen naar volgend seizoen? We moeten het durven te zeggen als we met iemand niet meer voort willen gaan. Dat is waar we nu staan. We hebben de tijd gehad om te evalueren, die hadden we in januari niet. Nu moeten de beslissingen volgen, want we hebben alle info die we nodig hebben.’

Drukke zomermercato

Wat impliceert dat Fredberg dus grote kuis zal houden in de kern en de staf van Anderlecht. Al blijft Brian Riemer wel sowieso ook volgend seizoen aan als T1, zo bevestigde Fredberg bij Sporza. Al was dat eigenlijk nooit een discussiepunt. ‘Hij is de juiste man voor volgend seizoen. Het zou te zwart-wit zijn om te evalueren op basis van de resultaten.’

Met een duidelijkere speelstijl, een aanvallende 4-3-3, hoopt Fredberg dat zijn scoutingscel gerichter naar geschikte spelers zal kunnen zoeken. Vooral offensief – Raman zal moeten vertrekken – wil hij versterkingen halen. ‘Ik denk dat het geen geheim is dat we vooral offensief niet gepresteerd hebben zoals we wilden, maar we gaan enkel spelers halen waarin we geloven’, klinkt het bij Mauve tv. ‘Ik wil geen tien spelers kopen en dan hopen dat er twee of drie een succes zijn. De inkomende transfers moeten impact hebben.’

‘We moeten jongens zoeken die op termijn gegeerd zullen zijn in de Europese top vijf-competities. Al zullen we altijd eerst kijken of een jeugdspeler in aanmerking komt. Jonge talenten opleiden en laten doorstromen naar het A-elftal blijft cruciaal. Dat is hier altijd zo geweest en zal ook zo blijven. Wie zal zich komend seizoen tonen? Mario Stroeykens of Marco Kana? Het is aan de spelers om hun kans te grijpen en te tonen dat ze klaar zijn. We moeten die honger zien. Bart Verbruggen en Zeno Debast hebben dat geweldig gedaan dit seizoen.’ Het mag dan ook niet verbazen dat paars-wit de intenties heeft om goudhaantjes Verbruggen en Debast, maar ook ervaren steunpilren Vertonghen en Slimani aan boord te houden. Al zal dat vooral voor Verbruggen geen sinecure zijn, gezien de buitenlandse belangstelling voor de Nederlandse doelman.

