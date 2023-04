Nederlandse regering trekt 22 miljard uit om ‘ereschuld’ aan Groningen in te lossen

Premier Mark Rutte zei dinsdag dat de regering ‘een ereschuld heeft en die zal inlossen’.

De Nederlandse ­regering trekt de komende dertig jaar 22 miljard euro uit voor het gebied dat als gevolg van de jarenlange aardgaswinning getroffen werd door aardbevingen. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdag aangekondigd. Hij erkende dat de mensen in Groningen ‘decennialang in de steek zijn gelaten’.

Gaswinning heeft in de Noord-Nederlandse provincie Groningen, en in het noorden van Drenthe, tot aardbevingen geleid die grote schade aanrichtten. Een parlementaire onderzoekscommissie was twee maanden geleden in haar eindrapport snoeihard voor het gevoerde beleid. De belangen van de inwoners werden jarenlang ‘structureel genegeerd’ omdat financiële belangen op de eerste plaats werden gezet, klonk het.

Premier Rutte had na die publicatie verklaard dat hij eerst het 2.000 pagina’s tellende rapport wou doornemen. Nu stelt de premier dan toch dat zijn regering ‘zonder reserve’ de conclusies van de onderzoekscommissie onderschrijft.

Ereschuld

Er is sprake van een ereschuld, erkent Rutte. ‘Daar kunnen en willen we niet omheen.’ De premier belooft de schadeafhandeling ‘milder, makkelijker en menselijker’ te maken. Zo wordt het gebied vergroot waarin mensen niet hoeven aan te tonen dat aardbevingsschade door de gaswinning komt. Schades tot 40.000 euro worden er vergoed zonder onderzoek naar de oorzaak.

De Nederlandse regering trekt ook geld uit om woningen in het aardbevingsgebied te verduurzamen. Daarnaast zijn miljarden bestemd voor verbetering van de mentale ­gezondheid en voor meer leefbaarheid en economisch perspectief in het gebied. Voor dat Groningse ‘toekomstperspectief’ had de provincie 30 miljard euro geëist, bovenop een ongelimiteerd budget voor schadeherstel en versterkingen. Ook Noord-Drenthe wou enkele miljarden zien. Zo ver wou Rutte niet gaan.

‘Dit is niet genoeg’, reageert commissaris van de koning ­René Paas. ‘Het is een stap in de goede richting, maar de ­ereschuld is niet ingelost.’

Ook die andere grote wens van de Groningers raakt niet vervuld. ‘Ja,’ zei premier Rutte, ‘ik heb aan opstappen ­gedacht.’ Maar hij blijft, en zijn kabinet ook.

