Ergernis groeit over Franse afzijdigheid in Engie-onderhandeling

In de staarwedstrijd over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 heeft nog altijd niemand met de ogen geknipperd. De Belgen kijken met ongenoegen naar de passiviteit van de Franse overheid.

De Franse president Emmanuel Macron en premier Alexander De Croo (Open VLD) hadden maandagavond een tête-à-tête na de Noordzee-top, waar de violen werden gestemd rond het ombouwen van de Noordzee tot een groene energiecentrale. Ze hadden het over het windpark dat de Fransen voor de kust van Duinkerke willen bouwen, vlakbij de grens met België, en in de historische vaarroute van Oostende naar de Britse havens.

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft juridische stappen gezet tegen het project en vraagt dat het windpark verder in zee wordt gebouwd, zodat het ook geen visuele hinder meer zou veroorzaken op de dijk van De Panne. Maar net nu de Europese landen grootse plannen hebben om windparken op zee uit te rollen, komt een dergelijke burenruzie ongelegen.

Over de onderhandelingen met Engie over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3, hebben de twee het kennelijk niet gehad. Nochtans groeit in België de ergernis over de Franse afzijdigheid in dat dossier.

Steun aan Frankrijk

Afgelopen winter hebben Belgische gascentrales op volle toeren gedraaid om het licht in Frankrijk aan te houden. De Fransen waren in grote problemen gekomen door technische problemen aan hun park kerncentrales. Maar omgekeerd onderneemt de Franse staat, nochtans de grootste aandeelhouder van Engie, niets om België tegemoet te komen in de onderhandelingen over Doel 4 en Tihange 3.

Engie – de onderhandelingen worden nu grotendeels gevoerd met het Franse moederhuis zelf – lijkt amper te bewegen om verder te gaan dan zijn standpunt bij het begin van de onderhandelingen.

De inzet is enorm. Wijzigingen achter de komma van de parameters voor de berging van het nucleaire afval, kunnen neerkomen op een factuur van miljarden voor de ene of de andere partij. Net zo kunnen de details in de criteria voor het accepteren van het afval door de overheid, of het tijdstip waarop afval wordt overgedragen, grote gevolgen hebben.

Weinig beweging

De federale overheid is uiteraard vragende partij, omdat ze de twee kernreactoren nodig heeft om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren en onafhankelijker te worden van invoer. Voor Engie ligt het belang in de maximumfactuur die het bedrijf kan krijgen. Als het bedrijf toch zou afhaken, verliest het dat voordeel, dreigt de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen nog strenger op te treden in de berekeningen van de kostprijs en komt de beurskoers van het bedrijf onder druk.

Uit het weinige dat over de gesprekken bekend raakt, blijkt niet dat er nog veel beweging zit in de gesprekken. Het besef groeit dat het niet veel zin heeft om deze marathononderhandeling nog lang verder te zetten. Ooit kondigde premier De Croo een akkoord aan voor de paasvakantie, met achteraf de knipoog dat hij de voorjaarsvakantie van het Franstalig onderwijs bedoelde. Die lentevakantie begint vrijdagavond.

