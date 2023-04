Twitter valt vanaf nu onder de strengste Europese regels

De Europese Commissie publiceerde dinsdag een lijst met bedrijven die onder de strengste digitale regels vallen. Daarop staan giganten als Meta en Google, maar ook Twitter en Zalando.

Vorig jaar keurde het Europees Parlement de Digital Services Act (DSA) goed, een nieuw regelgevend kader voor de aanbieders van ­online diensten in Europa. De DSA pakt valse producten, desinformatie en online haat aan, met strenge straffen voor de overtreders: die moeten tot 6 procent van de ­wereldwijde omzet ­inleveren.

De strengste regels zijn alleen van toepassing op de grootste ­spelers, de Very Large Online Platforms (VLOPs) en Very Large ­Online Search Engines (VLOSEs), met meer dan 45 miljoen gebruikers in de EU. Dat Google, Meta en Amazon daartoe zouden behoren, leed nooit enige twijfel. Google staat zelfs vijf keer in het lijstje: met Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping en Youtube. Maar de Commissie noemde ook: Meta (Facebook en Instagram), Microsoft (LinkedIn en Bing), Apple, Amazon, Pinterest, Snap, Tiktok, Twitter, Wikipedia, Zalando, Booking.com en AliExpress. In de ­komende weken zouden er nog namen bij komen.

Kopzorgen voor Elon Musk

Twitter had nipt uit de boot kunnen vallen, al had Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry ­Breton herhaaldelijk laten uitschijnen dat Elon Musk op dat vlak niet te veel hoop mocht koesteren. Voor Musk, sinds vorige herfst ­eigenaar van Twitter, betekent de opname op de Europese lijst heel wat extra kopzorgen de komende maanden en jaren. Musk heeft bij Twitter een groot aantal eerder ­gebannen personen en organisaties weer toegang gegeven tot de app. Dat heeft, volgens sommige studies, aanleiding gegeven tot een toename van haatberichten op Twitter, al beweert Musk het ­tegendeel.

Tegen 25 augustus moeten de bedrijven een inschatting maken van de risico’s die hun platforms geven op het vlak van onder meer vrije ­meningsuiting en veiligheid van kinderen. Ook moeten ze zelf een aanpak voorstellen van die ­risico’s. Daarbij moeten ze inzage geven in hun ­algoritmen. Nadien zullen externe bedrijven hun plan van aanpak beoordelen.

