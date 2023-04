Het heeft in maart niet genoeg geregend in Frankrijk om de grondwaterreserves voldoende aan te vullen. De zomer dreigt weer kurkdroog te worden.

Vorige week legde een brand bijna duizend hectare bos in de Franse Pyreneeën in de as. Dat is bijzonder vroeg en is tekenend voor de aanhoudende droogte in Zuid-Frankrijk. De droge bodem, droge vegetatie ...