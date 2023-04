Wat we uit de eerste campagnevideo van Joe Biden moeten onthouden

Hij springt. Amerikaans president Joe Biden wil er nog vier jaar bovenop doen. Tien opvallende momenten uit de videoboodschap waarmee Biden de kiezer voor een tweede ambtstermijn probeert te verleiden.

1Trump wordt niet bij naam genoemd

Een eerste opvallende vaststelling in de video is de omgang met de potentiële Republikeinse tegenkandidaat: ex-president Donald Trump. Hoewel Biden zich duidelijk afkeert tegen het beleid van zijn voorganger, noemt hij de man niet bij naam. Hij heeft het over de beweging rond Trump. ‘Maga’, de afkorting van Trumps slogan Make America Great Again. Het campagneteam van Biden gunt de oud-president zelfs geen aparte foto. Hij passeert in een reeks ‘Maga-politici’ samen op de foto met Ron DeSantis. Die laatste kondigde zijn kandidatuur binnen de Republikeinse Partij nog niet aan, al lijkt dat een kwestie van tijd.

Het campagneteam van Biden gunt oud-president Donald Trump geen aparte foto. Foto: via reuters

2Een pakketje met Kamala Harris

Een opvallende aanwezige is dan weer vicepresident Kamala Harris. Zij komt acht keer in beeld, al dan niet aan de zijde van de president. Het signaal naar de kiezer is duidelijk: Biden en Harris trekken samen naar de kiezer, net zoals in 2020. Wie doorklikt naar de site van Joe Biden krijgt de boodschap nog explicieter. ‘Joe en Kamala willen herverkozen worden’, leest het.

Kamala Harris krijgt een prominente plek in de campagne. Foto: via reuters

Harris kan wel wat imago-opbouw gebruiken. In populariteitspolls toont 41 procent van de Amerikanen zich tevreden over de vicepresident. 53 procent geeft aan dat ze ontevreden zijn over haar. Bij Biden ligt die verhouding gelijkaardig: 53,8 procent is ontevreden, 42,2 procent niet.

Vier jaar geleden kreeg Harris ook een prominente plek in de campagne. Zodra het presidentiële werk begon, verdween ze steeds meer naar de achtergrond. Een pijnlijk migratiedossier en haar voorzittersrol in de Senaat speelden haar parten. Door een 50-50-verdeling in de Senaat, kon ze nooit ver lopen van de Senaatsvoorzittersstoel. Haar stem gold als doorslaggevend. Na de midtermverkiezingen lag er hoop in het verschiet. Al duurde de nieuwe 51-49-verdeling in het voordeel van de Democraten slechts drie dagen. De Democrate Kyrsten Sinema stapte uit de partij. Prompt werd Harris weer een onmisbare schakel.

3‘Maga’ als grote bedreiging

Het campagneteam schept een duister beeld van Amerika onder ‘Maga’-beleid. Of het nu Ron DeSantis, Donald Trump of het omstreden congreslid Marjorie Taylor Greene is: de hele strekking is een bedreiging voor alles waar het land voor staat. ‘Maga-extremisten staan in de rij om fundamentele vrijheden te bestrijden’, klinkt de voice-over terwijl donkere beelden voorbijflitsen. Biden wil zijn definitie van vrijheid afzetten tegen dat van de ‘Maga’s’. Biden verkoopt een soort vrijheid ‘waarbij iedereen erop vooruit kan gaan’. Republikeinen à la Trump verbieden net van alles. ‘Boeken, betaalbare gezondheidszorg en bepalen wie iemand graag mag zien’, somt hij op.

‘De strijd om de ziel van Amerika is nog niet gestreden’, vervolgt Biden. ‘Daarom stap ik in de verkiezingsrace. Ik weet dat we goede en fatsoenlijke mensen zijn. Ik weet dat we een land zijn dat gelooft in eerlijkheid en respect. Een plaats waar we elkaar met waardigheid behandelen.’

4Inclusie als rode draad

Heel wat diversiteit in Bidens eerste poging om de kiezer in 2024 te verleiden. In de reeks voorbijrazende beelden zien we het staatshoofd met mensen van allerlei pluimage spreken. Jong, oud, arm, rijk, blank of zwart. Bij zijn pleidooi om op te komen voor burgerrechten, zien we beelden van Biden op de Edmund Pettus Bridge, een iconische brug waar in de jaren ‘60 een mensenrechtenbetoging met grof geweld werd neergeslagen. Enkele shots in zwart-wit moeten aan die periode doen terugdenken.

Voorts wordt Biden in beeld gebracht met enkele belangrijke functionarissen met kleur. Bijvoorbeeld met Barack Obama, de eerste zwarte president van het land waaronder hij als vicepresident diende, en met Ketanji Brown Jackson, door Biden benoemd als eerste zwarte rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Ketanji Brown Jackson, met Joe Biden op de achtergrond. Foto: afp

5Imago van harde werker

Bepaalde fragmenten lijken herhalingen van 2020. Staatsdragend, hard aan de slag, maar tegelijk een man van het volk. Hier en daar duikt een handgeschreven bijschrift op. Dat ondertekent hij met z’n voornaam. Om een contrast te scheppen met het bullebak-imago van Trump, zien we opnieuw een man met empathie. Hij lacht, omhelst en knikt begripvol terwijl hij spreekt met arbeiders. Voorts wordt hij afgebeeld als echtgenoot. First Lady Jill Biden komt viermaal in beeld.

Verschillende shots tonen Biden als noeste werker. Foto: via reuters

6Leeftijd speelt hem geen parten

Aansluitend op zijn imago als hardwerkende president, beeldt de video Biden af als een actieve en gezonde president. Hij loopt, reist en spreekt bomvolle zalen vol energie toe. Hiermee hoopt het zittende staatshoofd allicht kritiek van tafel te vegen over zijn leeftijd. Kort na de verkiezingen van 2024 zal Biden zijn 82ste verjaardag vieren. Daarmee zou Biden zijn eigen record breken. In 2020 was hij op zijn 78ste al de oudst verkozen president in de geschiedenis van de VS.

7Abortus is een topic

Het campagneteam trok lessen uit de midterms. Daar bleek abortus een veel belangrijker thema dan aanvankelijk gedacht. Nadat het Hooggerechtshof het grondwettelijk recht op abortus schrapte, toonde de Democratische Partij zich als behoeder van het recht op abortus. Biden gaat in de presidentscampagne verder op dat elan.

Tijdens de midterms bleek het onderwerp abortus belangrijker dan gedacht. Biden refereert verschillende keren naar het recht op abortus in zijn video. Foto: via reuters

8Binnenlandse toon

Geen woord over buitenlands beleid of de oorlog in Oekraïne. Nochtans steekt Biden graag pluimen op zijn hoed voor de Amerikaanse trekkersrol onder de bondgenoten van Kiev. Binnen het Maga-kamp groeit de frustratie over de grote aandacht en omvangrijke steunpakketten voor Oekraïne. Door het achterwege te laten, lijkt hij er dus op te gokken dat het anti-Oekraïnegevoel iets is wat de Republikeinse campagne intern zal verscheuren. ‘Dit zou geen rood-blauwediscussie moeten zijn’, verwijst Biden naar beide partijkleuren in een welgemikt fragment. De president geeft al langer aan dat hij de steun van beide partijen voor Oekraïne als evident en verantwoord beleid beschouwt.

9Covid als grote afwezige

Geen mondmasker of vaccin te bespeuren in de drie minuten film. Daarmee laat Biden een belangrijk deel van zijn beleid links liggen in zijn eerste campagnevideo. Nochtans is het coronabeleid een onderwerp waarmee Biden zich kan onderscheiden van zijn voorganger. Al blijkt uitpakken met een beleid vol lockdowns, vaccindiscussies en coviddoden niet de te bewandelen weg voor het Biden-team.

10‘Laat ons het werk afmaken’

Ten slotte wordt het duidelijk met welke slogan de zittende president naar de kiezer trekt. Het komende anderhalf jaar wordt het een zaak van Let’s finish the job (‘Laat ons het werk afmaken’ in het Nederlands) versus Make America Great Again of een van zijn varianten.

Lees ook