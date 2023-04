Binnenkijken: het Londense gezin dat zichzelf heruitvindt in de Alpen

Je leven opnieuw uitvinden, ver van de stad, midden in de natuur: fotografe Eva Donckers droomt er weleens van, maar wilde graag weten hoe realistisch dat is. Vorige zomer ging ze tijdelijk aan de slag bij houtbewerker Riccardo Monte, die in 2016 het stadsleven in Londen achter zich liet. Met zijn gezin woont en werkt hij in zijn geboortedorp Ornavasso, in de Italiaanse Alpen.