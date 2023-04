Binnenkijken in de Provence: een werkplek waar het toch vakantie is

Terug naar de roots: voor Magali Avignon – opgegroeid in een familie van tafeldruiventelers – was het drie jaar geleden een evidente stap. Vervolgens werd het een onderneming. Intussen heeft ze vijf vakantiehuizen in de Provence en zwerft ze van vakantieplek naar vakantieplek. L’Atelier in Saignon is haar het meest dierbaar.



Hoe ben je hier beland?

‘L’Atelier is het derde in de reeks vakantiehuizen. Ik was in die periode op zoek naar iets kleins, een plek voor twee, en deed de toer van de pittoreske dorpjes. Zo belandde ...