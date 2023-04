Nadia Naji over geheim huwelijk: ‘Het was een ode aan de liefde’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

In de luwte

De vier partijvoorzitters van de Vlaamse Vivaldi-partijen – Egbert Lachaert (Open VLD), Sammy Mahdi (CD&V), Conner Rousseau (Vooruit) en Jeremie Vaneeckhout (Groen, covoorzitter samen met Nadia Naji) – werken ‘in alle luwte’ aan een nieuw statuut voor parlementsleden. De recente onthullingen over de pensioenregelingen voor parlementsleden veroorzaakten een golf van verontwaardiging. Met hun samenwerking willen de partijvoorzitters vooral voorkomen dat die verontwaardiging hen in 2024 parten zal spelen.

‘We willen niet langer lijdzaam toekijken hoe het ene lijk na het andere uit de kast valt’, zeggen ze tegen het Nieuwsblad. De partijvoorzitters willen de kiezers duidelijk maken dat het tijdperk van een nieuwe politieke generatie is ingezet.

In het geheim

TerwijlJeremie Vaneeckhout mee nadenkt over de hervormingen van het statuut voor parlementsleden, heeft zijn collega-voorzitter Nadia Naji er net haar huwelijksreis naar Scandinavië opzitten. Zeven jaar geleden leerde het bruidspaar elkaar kennen via Tinder. Ze begonnen te daten, de vonk sloeg over en op 1 april van dit jaar zijn ze in het huwelijksbootje gestapt, vertelt ze in Dag Allemaal. Het huwelijk werd voltrokken in het Kasteel van Karreveld in Sint-Jans-Molenbeek. Het koppel besloot echter om niemand ervan op de hoogte te brengen, zelfs hun eigen ouders niet. ‘We wilden de klemtoon houden op onze relatie: we trouwden voor elkaar, niet voor anderen. Het was een ode aan de liefde.’

Ecologisch (1)

Uiteraard moest dat huwelijk ecologisch verantwoord zijn. Naji is ten huwelijk gevraagd met een tweedehandse verlovingsring die uiteindelijk ook haar huwelijksring is geworden. Ze hergebruikt graag dingen die een verhaal hebben. ‘Romantisch en ecologisch tegelijk!’, klinkt het.

Ecologisch (2)

Naji zal volgens prins Laurent alvast goed bezig zijn om de groeiende kloof tussen het Westen en het Oosten te helpen dichten, die volgens hem de oude kloof tussen Noord en Zuid vervangt. In een interview met Humo naar aanleiding van de documentaire Laurent: prins op overschot zegt hij dat de enige oplossing een betere samenwerking omtrent de milieuproblematiek is. ‘Zo brengen we Oost en West weer bij elkaar en wordt de kloof niet te diep.’ Hij is daarin ook uiterst inclusief: hij wil het leefmilieu voor iedereen verbeteren, ook voor Vladimir Poetin en Joe Biden.

Uit de buik

Prins Laurent vindt verder dat de wereld nood heeft aan ‘moedige mensen’ die ‘de cirkel van het eigenbelang’ kunnen doorbreken. Alleen zo kan er meer samengewerkt worden rond leefmilieu. En die moedige mensen zijn volgens de prins vooral vrouwen. Waarom? ‘Vrouwen hebben het meestal bij het rechte eind en ze gaan minder conflicten aan’. Zo vindt hij ook dat vrouwen een zwaar leven hebben: ‘Een kind dat uit je buik komt, dat doet pijn’, aldus de prins.