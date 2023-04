Hoe krijgsheren Soedan helemaal te gronde richten

Veel landen, waaronder het onze, halen sinds dit weekend hun burgers weg uit Soedan. De burgeroorlog die er sinds half april woedt, maakt het Afrikaanse land te onveilig. In enkele dagen tijd vielen er al meer dan 400 doden. Vier jaar geleden spraken we nochtans over het wonder van Soedan na de dictatuur van Omar al-Bashir, maar van die hoop op vrede schiet niets meer over. En misschien hebben we dat ook te wijten aan Rusland.